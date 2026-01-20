Cristina, la bambina di 6 anni sbalzata fuori dal treno in Andalusia: «Lei è quasi illesa, ma ha perso tutta la famiglia»

Ha perso i genitori, il fratello e un cugino: «Per lei solo qualche punto di sutura alla testa»

Madrid – «Quello che è successo a Cristina è stato un miracolo in mezzo a tanta sventura», racconta il sindaco di Aljaraque, Adrián Cano, pochi minuti dopo aver saputo che quattro dei cinque componenti di una stessa famiglia del suo paese sono tra le vittime dell’incidente ferroviario di Adamuz.

Viaggiavano sul treno Alvia Madrid-Huelva che domenica notte è rimasto coinvolto nell’incidente. Le vittime sono una coppia – José Zamorano e sua moglie Cristina Álvarez –, un figlio di entrambi, che porta il nome del padre, e un nipote, Félix. L’unica sopravvissuta è la figlia della coppia deceduta, che porta il nome della madre. Ha sei anni.

«La bambina ha riportato solo qualche punto di sutura alla testa», racconta il sindaco, che è in contatto diretto con diversi membri della famiglia Zamorano-Álvarez. Adrián Cano si è recato ieri mattina a Cordova per informarsi sulle vittime del suo paese, che conta circa 23.000 abitanti. Nel pomeriggio, quando ha risposto al telefono a El Mundo, era già tornato ad Aljaraque.

«Cristina sta bene, ha solo qualche graffio e qualche contusione. Nient’altro. Lì ci sono alcuni dei suoi nonni e diversi altri familiari che si prendono cura di lei. Per il momento sono stati ritrovati i corpi del padre José, di suo figlio e di suo nipote. Quella che non è stata ancora ritrovata è la mamma, anche se si sa già che non è tra i sopravvissuti che sono stati tratti in salvo», ha spiegato Cano.

Secondo quanto riferito dal sindaco di Aljaraque, la coppia, accompagnata dai due figli e da un nipote, aveva trascorso il fine settimana a Madrid. Si erano recati nella capitale per assistere alla partita che il Real Madrid ha vinto sabato scorso contro il Levante. Al mattino hanno fatto un tour del nuovo Santiago Bernabéu. Una foto che il figlio e suo cugino Félix hanno scattato sulle panchine dello stadio è stata usata da diversi familiari per lanciare un appello sui social e facilitare le ricerche.

La coppia risiedeva ad Aljaraque, anche se Cristina Álvarez è originaria di Punta Umbría, una località a 15 minuti di distanza. Il figlio morto aveva 12 anni. Il cugino, 25. La notte del deragliamento, due degli operai che lavoravano alle operazioni di soccorso hanno trovato la piccola vicino ai binari del treno. Vagava tra i rottami di ferro. Secondo le ricostruzioni la bambina è stata sbalzata fuori da un finestrino a causa del violento impatto tra i due convogli. Per gran parte della notte è stata sorvegliata da un agente della Guardia Civil.

«Il paese di Aljaraque è sconvolto, così come Punta Umbría. È una famiglia molto conosciuta. Qui avevano un negozio dove vendono macchinari e materiale da costruzione. A Punta Umbría Cristina, la mamma, aveva un negozio di abbigliamento per bambini. Oltre a queste attività, avevano un food truck che portavano alle feste patronali di Aljaraque e Corrales», ha raccontato il sindaco.

«I miei concittadini avranno difficoltà a riprendersi. Ho dovuto chiedere alla polizia locale di chiudere la strada dove vivono i nonni paterni per via della folla che si è radunata lì per sapere se c’era bisogno di aiuto in questo momento così difficile», ha aggiunto Cano. «Siamo un paese distrutto dal dolore e senza parole per consolarci».

Il comune di Aljaraque ha messo a disposizione della famiglia un team di psicologi con assistenza 24 ore su 24. Si tratta di un servizio che sarà offerto anche ai compagni della squadra di calcio locale, dove si allenava il figlio di José Zamorano e Cristina Álvarez. Aljaraque e il vicino Punta Umbría hanno decretato tre giorni di lutto ufficiale. Altri quattro residenti della zona viaggiavano sul treno.

Articolo pubblicato su El Mundo

