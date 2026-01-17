Crocchette per cani ritirate dal commercio per rischio chimico: «Aflatossina oltre i limiti»

Crocchette per cane, confezione da 10 kg, ritirata dal mercato per presenza di “Aflatossina B1” oltre i limiti di legge. Il richiamo per per rischio chimico è stato disposto per il tipo di cibo marca Radames commercializzato negli Eurospin.

L’avviso – nel quale si specifica che chi abbia acquistato il prodotto è tenuto a non consumarlo e a riconsegnarlo presso il Punto Vendita in cui è stato venduto – è stato pubblicato sul portale del Ministero della Salute.

L’aflatossina è prodotta dalla muffa Aspergillus flavus e prolifera sui cereali, usati spesso come ingredienti nei mangimi per animali domestici. L’assunzione di livelli elevati di aflatossina può provocare problemi di salute, che includono vomito, diarrea, perdita di appetito, ittero e può rivelarsi anche fatale.

Generalmente gli animali sono più vulnerabili perché, a differenza delle persone che seguono un’alimentazione più variegata, si nutrono degli stessi alimenti per lunghi periodi e le aflatossine presenti si accumulano nel loro organismo, provocando gravi problemi al fegato e portando persino alla morte.

