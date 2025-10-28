Crociera sul Nilo in fiamme, a bordo 60 italiani

Luxor – La Farnesina e l’ambasciata al Cairo monitorano la situazione a Luxor, dove ha preso fuoco la nave da crociera ‘Empress’, con a bordo circa 60 italiani, che sarebbero in buone condizioni. Lo fa sapere la Farnesina sottolineando che il ministro Antonio Tajani è informato a ne segue l’evoluzione. Per qualsiasi emergenza o segnalazione, la Farnesina esorta a contattare l’Ambasciata italiana al Cairo al numero +20 1006690079 o l’Unita di Crisi al +39 0636225 o via mail a unita.crisi@esteri.it.

L’incendio sarebbe scoppiato nella cucina dell’imbarcazione turistica, ormeggiata al porto turistico del villaggio di Asfun a Esna.

Non si sono registrati feriti tra i turisti o l’equipaggio. Le prime indagini hanno rivelato che l’incendio è stato causato da un cortocircuito elettrico in uno degli elettrodomestici della cucina. I vigili del fuoco hanno rapidamente spento le fiamme prima che potessero propagarsi ad altre parti della nave.

Per motivi di sicurezza, tutti i turisti a bordo sono stati trasferiti su altre imbarcazioni, mentre le autorità competenti hanno continuato a raffreddare e ispezionare l’imbarcazione per garantirne la sicurezza e determinare la causa finale dell’incendio. Sull’accaduto è stato redatto un rapporto e la Procura è stata incaricata di condurre le indagini.

© Riproduzione riservata