Crolla balcone, Giovanni precipita e muore

Palermo – Un fabbro di 39 anni, Giovanni Patricola, è morto nel crollo di un balcone in una palazzina a due piani in via De Gasperi a Villafrati, dove si stavano svolgendo lavori di ristrutturazione.

L’operaio, travolto dai mattoni e dal cemento, è caduto da un’altezza di sei metri. Ricoverato all’ospedale Civico a Palermo, è deceduto nel primo pomeriggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. Le indagini sono condotte dai tecnici dello Spresal dell’Asp di Palermo.

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