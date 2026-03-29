Crolla palazzina disabitata a Licata, si cerca un uomo

Licata, Agrigento – Una palazzina di tre piani, in via Soldato d’Andrea a Licata (Agrigento), ufficialmente disabitata perchè pericolante, è crollata. La costruzione era transennata poiché a rischio crolli ma a quanto pare veniva a volte abitata da senza casa o immigrati irregolari.

«L’allarme è stato lanciato al 112 da un extracomunitario. L’uomo ha detto che erano in tre in quella palazzina. Lui e un altro, sono riusciti a scappare. Il terzo uomo non si sa dove sia», dice il sindaco di Licata Angelo Balsamo.

I soccorritori e le forze dell’ordine non hanno trovato sul posto chi ha fatto la segnalazione al 112.

Tutte le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelle del distaccamento di Licata, anche con i mezzi speciali, sono nella zona del crollo. Le unità cinofile dei vigili del fuoco di Catania stanno arrivando da Catenanuova, dove erano impegnate in un servizio. Le squadre di movimento terra dei pompieri stanno invece giungendo da Palermo e da Trapani. «Ho fatto intervenire mezzi meccanici privati per aiutare l’esecuzione dei lavori. Se i vigili del fuoco lo vorranno, se lo riterranno opportuno, potranno utilizzarli. Stanno scavando a mani nude, usando soltanto qualche piccone. Stanno facendo tutto con la massima cautela, proprio perché non sappiamo se fra le macerie vi sia o meno l’immigrato di cui non abbiamo notizie», aggiunge il sindaco.

© Riproduzione riservata