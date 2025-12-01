Crolla un balcone in centro a Palermo, ferito il trombettista Roy Paci

Palermo – “Era uscito a gettare i rifiuti indifferenziati e tutto a un tratto gli è crollato il balcone addosso“. È il racconto choc della moglie e manager di Roy Paci, il trombettista siracusano che ieri sera, nel cuore di Palermo, ha sfiorato la tragedia. L’incidente, avvenuto intorno alle 20:30 di domenica 30 novembre in via Mariano Stabile, ha coinvolto la struttura del balcone del piano superiore a quello della loro abitazione. Solo un passo indietro, compiuto in una frazione di secondo, ha evitato che l’artista venisse travolto da una pioggia di calcinacci e detriti.

Il musicista era uscito sul balcone che affaccia sul cortile interno dello stabile per differenziare i rifiuti quando, all’improvviso, l’intera struttura sopra la sua testa ha ceduto. Nonostante il grande spavento, Paci è riuscito a mettersi in salvo rientrando subito in cucina. La moglie, ricostruendo l’episodio, ha confermato il pericolo scampato per un soffio: “È riuscito a rientrare subito in cucina e dunque non ha riportato gravi conseguenze. Però che spavento!”. Roy Paci ha riportato solo qualche escoriazione e non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche.

Tuttavia, l’impatto emotivo dell’accaduto è stato forte, soprattutto per la presenza del figlio piccolo della coppia, di quattro anni: “Ha avuto difficoltà a prendere sonno per via dell’accaduto, anche perché in casa c’è un bambino di quattro anni”, ha concluso la moglie. La dinamica del crollo ha evitato conseguenze ben più gravi: l’incidente, infatti, è avvenuto in un cortile interno, scongiurando che i detriti potessero colpire passanti o auto in transito sulla via principale. “Fortunatamente – ha concluso – non è successo in strada. Adesso attendiamo il perito per capire cosa sia successo”.

