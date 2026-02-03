Crollata nel burrone l’auto simbolo nella frana di Niscemi

Niscemi, Caltanissetta – È precipitata nelle ultime ore l’auto simbolo della frana di Niscemi. La vettura era rimasta in bilico per giorni sull’orlo del precipizio, accanto a quello che rimane di un muro, ed era ormai diventata un riferimento per percepire i nuovi movimenti del terreno.

Come si vede nelle immagini girate nella mattinata di martedì 3 febbraio, ora la macchina grigia si è schiantata su quello che rimane di una strada franata, appoggiandosi su una fiancata. La vettura è una Ford Fiesta del 2002 1.4 diesel.

Il proprietario della Ford Fiesta e la fuga da casa

«L’avevo parcheggiata nel mio garage, dove si entra dalla strada panoramica, via Angelo d’Arrigo, che è venuta giù con mezzo garage. È una 1.400 diesel, la usavo solo per andare fuori città, anno 2002, 97 mila chilometri.

In città uso la Seicento – ha spiegato al Corriere della Sera – Quel giorno, alle due del pomeriggio, noi avevamo appena finito di pranzare quando qualcuno ha bussato a casa nostra urlando “uscite uscite, c’è la frana c’è la frana”. La prima cosa che ho fatto è stata prendere subito mia moglie, che non può muoversi, per caricarla nell’altra auto, la Seicento. Ho preso anche qualche coperta e tutto quello che ho trovato a portata di mano. Prima di uscire ho staccato gas e luce per sicurezza, c’era puzza. Ho guardato verso la strada e mi sono accorto che qualcosa non andava. Poi ho visto una crepa e a quel punto siamo partiti».

La beffa dell’assicurazione

Poi ha parlato della su auto: «Ha passato anche lei 24 anni con noi. Sono andato all’assicurazione per vedere se si può sospendere la polizza che scade in agosto. Mi hanno detto che hanno bisogno dei documenti. Ma come faccio a recuperarli, ho detto. Mio figlio allora ha trovato una foto del precipizio dove si vede la targa. Vediamo se possono fare qualcosa. Ma queste sono piccole cose. Qui la tragedia è enorme». Il paradosso della burocrazia in Italia…

