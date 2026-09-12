La conferma del Ris; resta disperso il cingalese Lairu Warnakulasuriya, altri esami e funerali imminenti.

Condividi "Crollo a Messina, resti identificati: sono quelli di Santino Magazzù e delle sorelle Leone" sui social

Messina – Prosegue l’inchiesta della Procura di Messina sul crollo dell’edificio a Pistunina e dopo gli esami del Ris di Messina è stato confermato che alcuni dei resti ossei trovati appartengono a Santino Magazzù. Ritrovati anche alcuni resti che appartengono alle sorelle Rosa e Sara Leone. Resta così un solo disperso: il cingalese Lairu Warnakulasuriya.

Nei prossimi giorni dovrebbero a questo punto svolgersi i funerali dei fratelli Carmelo, Rosa e Sara Leone e del loro parente Santino Magazzù. Nei prossimi giorno verranno esaminati altri reperti per cercare di cercare di trovare resti di Lairu Warnakulasuriya.

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