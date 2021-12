1 dicembre, 103 morti Covid in Italia, 9 sono in Sicilia

Risale rispetto a ieri il numero dei nuovi contagiati dal Covid in Sicilia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 729 a fronte di 27.940 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 545. Il tasso di positività oggi è 2,6% e torna ad aumentare rispetto a ieri quando era al 1,7%. L'isola è, anche oggi, al settimo posto per contagi, al primo c'è il Veneto con 2.656 casi, al secondo la Lombardia con 2.503, al terzo il Lazio con 1.638 casi. Gli attuali positivi sono 12.637 con un aumento di 92 casi. I guariti sono 628 mentre le vittime sono 9 e portano il totale dei decessi a 7.214. Sul fronte ospedaliero restano 351 i ricoverati, esattamente come ieri; in terapia intensiva sono 43, anche in questo caso lo stesso numero di ieri.

I POSITIVI SUDDIVISI NELLE SINGOLE PROVINCE: Palermo: 87.437 (49), Catania: 83.790 (195), Messina: 38.368 (196), Siracusa: 26.257 (104), Trapani: 21.256 (64), Ragusa: 20.540 (29), Caltanissetta: 18.849 (37), Agrigento: 18.596 (31), Enna: 9.858 (24).

IN ITALIA: Sono 15.085 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 12.764. Sono invece 103 le vittime in un giorno, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 89. Sono 199.783 gli attualmente positivi, 5.513 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.043.620, i morti 133.931. I dimessi e i guariti sono invece 4.709.906, con un incremento di 9.457 rispetto a ieri. I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono 573.775 , secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 719.972. Il tasso di positività è al 2,6%, in aumento rispetto all’1,8% di ieri. Sono invece 686 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 3 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 62. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.248, ovvero 21 in più rispetto a ieri.