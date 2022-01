1 gennaio 2022, 111 morti Covid in Italia, 12 sono in Sicilia

onostante il giorno festivo, il 2022 si apre con un nuovo record di contagi da coronavirus per la Sicilia. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nell'Isola nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate 5.764 nuove infezioni da SARS-CoV-2 (a fronte di 56.390 tamponi processati) e sono state comunicate dalla Regione siciliana altre 12 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 5.463 nuovi casi di Covid (su 62.437 tamponi processati) e i morti 4. Il tasso di positività oggi sale al 10%, ieri era al'8,7%.

A livello nazionale la Sicilia oggi si ritrova ancora all'ottavo posto in Italia per incremento di nuovi casi dopo. Al primo posto c'è la Lombardia con 37.270 casi, al secondo la Toscana con 14.994 casi, al terzo posto il Veneto con 14.270 casi, al quarto la Campania con 13.888 di caso, al quinto il Lazio con 12.345, al sesto l’Emilia Romagna con 12.345 casi, al settimo il Piemonte con 7.450 casi. Si tratta di regioni che hanno processato molti più tamponi del nostro sistema sanitario (ad eccezione dell'Emilia Romagna)-

A livello regionale, invece, oggi è la provincia di Palermo quella che fa registrare il maggior numero di focolai attivi e quindi anche di nuovi casi. Ecco la distribuzione dei 5.764 casi odierni provincia per provincia: Palermo 1.595, Catania 1.241, Trapani 637, Messina 607, Caltanissetta 525, Siracusa 488, Enna 435, Agrigento 281, Ragusa 243.

Sul fronte ospedaliero, crescono ancora i ricoveri, tanto che da domani la Sicilia diventerà zona gialla proprio per lo sforamento dei parametri sui pazienti in ospedale. Dei 47.765 attualmente positivi, 46,895 sono in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio, 768 sono ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid (+19 rispetto a ieri) e 102 si trovano ricoverati in Rianimazione (+4 rispetto a ieri) con 7 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 12).

Dall'inizio della pandemia in Sicilia si sono registrati 378.368 casi di Covid, le guarigioni sono state 323.089 con ben 569 che sono stati dimessi o dichiarati guariti nelle ultime 24 ore. Le ultime 12 vittime (34 decessi sono avvenuti il 31 dicembre, 8 il 30 e uno il 29) portano il totale dei morti per Covid in Sicilia a 7.514.

IN ITALIA

Sono 141.262 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 144.243). Un dato che porta a oltre un milione il numero di persone attualmente positive al virus in Italia: 1.021.697. Le vittime sono 111, mentre ieri erano state 155. Da inizio pandemia le vittime sono in totale 137.513.

Sono 1.021.697 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 120.713 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 6.266.939 e i morti 137.513. I dimessi e i guariti sono invece 5.107.729, con un incremento di 20.432 rispetto a ieri.

Sono 1.084.295 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.224.025. Il tasso di positività è al 13%, in salita rispetto all’11,78% di ieri.

Sono 1.297 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 135. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.265, 115 in più rispetto a ieri.