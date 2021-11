1 novembre, 20 morti Covid in Italia, 2 sono in Sicilia

Casi che diminuiscono rispetto a ieri ma di poco e soprattutto perché si processano pochissimi tamponi e ricoveri in aumento. Sono questi in sistesi i numeri del bollettino covid del 1 novembre per la Sicilia diffuso dal ministero della Salute. I nuovi casi sono stati 295 (ieri 301) con 2 morti e così il totale delle vittime siciliane del virus sale a quota 7.019.

Le note più preoccupanti arrivano fagli ospedali perché i ricoveri sono tornati a salire: le persone che hanno al momento bisogno di cure ospedaliere sono in tutto 336 (ieri erano 321), delle quali 36 in terapia intensiva (erano 33 fino a ieri) con 4 nuovi ingressi e 300 in area medica (ieri erano 288). I tampini processati sono pochissimi: solo 7.004 contro gli 11.204 di ieri con un tasso di positività cher sale dal 2,68% di ieri al 4,2 di oggi.

PROVINCE

Palermo: 84.912 casi complessivi (19 nuovi casi), Catania: 78.511 (111), Messina: 35.185 (55), Siracusa: 24.572 (70), Trapani: 20.079 (7)., Ragusa: 19.974 (4), Caltanissetta: 18.103 (26), Agrigento: 17.698 (2), Enna: 9.493 (1)

ITALIA. Sono 2.818 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 4.526. Sono invece 20 le vittime in un giorno (ieri 26). Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 83.722, secondo i dati del ministero della Salute, 1.274 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.774.783, i morti 132.120. I dimessi e i guariti sono invece 4.558.941, con un incremento di 1.524 rispetto a ieri.

Sono 364 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 22 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 33 (ieri 17). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.863, ovvero 109 in più rispetto a ieri.

Sono 146.725 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 350.170. Il tasso di positività è all’1,9% in aumento rispetto all’1,3% di ieri.