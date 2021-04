10 morti Covid il 21 aprile in Sicilia

Sono stati 1.288 i nuovi casi di Covid riscontrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.148. I morti sono stati invece 10 (ieri 36 ) e così il totale complessivo delle vittime del virus in Sicilia sale a 5.218 . E' quanto si legge nel bollettino covid del 21 aprile del ministero della Salute. La Sicilia è la terza regione per numero di nuovi casi dopo Lombardia e Campania. I guariti sono 989 e così il numero degli attuali positivi risale sopra quota 25mila: 25.188 (di cui 23.732 in isolamento domiciliare). In ospedale ci sono 1.456 persone (ieri erano 1.435) di cui 1.274 in area medica e 182 in rianimazione (ieri erano 180).

Il numero dei tamponi processati è stato di 29.049 e dunque il tasso di positività resta stabile al 4,4%.

LE PROVINCE. Boom di nuovi contagi nel Catanese. Ecco il dettaglio:

Palermo: 61.762 casi dall'inizio della pandemia (298 nuovi casi)

Catania: 50.876 (517)

Messina: 23.705 (98)

Siracusa: 13.983 (98)

Trapani: 12.613 (43)

Ragusa: 10.656 (7)

Caltanissetta: 9.972 (110)

Agrigento: 9.831 (90)

Enna: 5.680 (27).