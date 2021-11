10 novembre, 60 morti Covid in Italia, 9 sono in Sicilia

In Sicilia i nuovi contagi da Covid continuano a "viaggiare" sulla cifra dei 500: per l'esattezza sono 572 quelli rilevati dal bollettino, relativo alle ultime 24 ore, del Ministero della Salute, a fronte di 23.284 tamponi processati. L'incidenza sale a 2,5% ieri era al 1,5% . L'isola è al quinto posto per contagi, al primo c'è la Lombardia con 1.073 casi, al secondo posto il Veneto con 931 casi, al terzo posto la Campania con 814 casi, al quarto posto il Lazio con 796 casi. Gli attuali positivi sono 8.671 con un aumento di 47 casi. I guariti sono 516 mentre si registrano 9 vittime, che porta il totale dei decessi a 7.069. Sul fronte ospedaliero sono adesso 370 ricoverati, con 24 ricoverati in meno rispetto a ieri in terapia intensiva sono 50, due in più rispetto a ieri.

Di seguito la situazione provincia per provincia: Palermo: 85.471 (92), Catania: 79.924 (163), Messina: 36.078 (134), Siracusa: 25.021 (60), Trapani: 20.340 (23), Ragusa: 20.043 (6), Caltanissetta: 18.271 (33), Agrigento: 17.905 (43), Enna: 9.598 (18). (I primi dati riportati si riferiscono al totale dei casi finora registrati)

IN ITALIA: Sono 7.891 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 6.032. Sono invece 60 le vittime in un giorno. Ieri erano stati 68. Sono 102.859 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 2.654 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.826.738, i morti 132.551. I dimessi e i guariti sono invece 4.591.328, con un incremento di 5.319 rispetto a ieri.