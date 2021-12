11 dicembre, 96 morti Covid in Italia, 8 sono in Sicilia

Crescono, ma di poco, i ricoveri nelle aree mediche e calano (di due) i ricoverati in terapia intensiva. E’ questo il dato più significativo del bollettino covid dell’11 dicembre per la Sicilia. I casi sono stati soltanto 887 (contro i 1.143 di ieri) ma il dato dipende dal numero dei tamponi processati: oggi 23.720, ieri 32.502. Infatti il tasso di positività sale al 3,73% (ieri era al 3,5%). I morti sono stati otto e il numero delle vittime siciliane del virus sale a 7.276.

La Sicilia con i suoi 887 casi è all’ottavo posto preceduta da Lombardia e Veneto (con poco più 4 mila), Emilia Romagna e Lazio (con poco più di 1.700), Piemonte (1.652), Campania (1.329) e Toscana (poco più di 900). Naturalmente anche qui conta molto il numero dei tamponi: in Lombardia sono quasi 113 mila, in Veneto oltre 92 mila.

LE PROVINCE. Palermo: 88.646 casi complessivi (162 nuovi casi), Catania: 86.022 (259), Messina: 39.678 (29), Siracusa: 26.928 (84), Trapani: 21.957 (78), Ragusa: 20.796 (51), Caltanissetta: 19.498 (98), Agrigento: 19.233 (100), Enna: 10.040 (26)

ITALIA. Sono 21.042 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.497. Sono invece 96 le vittime in un giorno, ieri erano state 118. Sono 273.882 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 10.734 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.206.305, i morti 134.765. I dimessi e i guariti sono invece 4.797.658, con un incremento di 10.205 rispetto a ieri.

Sono 565.077 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 716.287. Il tasso di positività è al 3,7%, in aumento rispetto al 2,86% di ieri. Sono invece 818 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.539, 56 in più rispetto a ieri.