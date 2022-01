11 gennaio, 294 morti Covid in Italia, 35 sono in Sicilia

Sebbene il bollettino quotidiano stia diventando un caso con sempre più esperti che si scagliano contro questo tipo di comunicazione, l'aggiornamento continua per ora ad essere diffuso e oggi riporta una nuova impennata dei contagi in Sicilia ma anche in Italia con il doppio dei casi rispetto al giorno prima. In forte aumento anche i ricoveri. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nell'Isola nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate 13.231 infezioni da SARS-CoV-2 (su 58.518 tamponi) e sono state comunicate dalla Regione siciliana altre 35 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 7.803 a fronte di 31.786 test processati e i 23 morti comunicati dalle autorità sanitarie siciliane. Il tasso di positività scende al 23,4%, ieri era 24,5%.

A livello nazionale, gli oltre 13 mila contagi di oggi portano la Sicilia al settimo posto in Italia per incremento dei nuovi casi dopo Lombardia (+45.555), Campania (+30.042), Veneto (+21.504), Emilia Romagna (+20.595), Piemonte (+18.602), Toscana (+16.290) e,, tutte regioni che hanno effettuato molti più tamponi del nostro sistema sanitario.

A livello regionale, oggi è la provincia di Palermo quella che fa registrare il maggior numero di focolai attivi e anche di nuovi casi, seguita a stretto giro dalla provincia etnea. Ecco la distribuzione dei 13.231 casi odierni provincia per provincia: Palermo 3.383, Catania 2.708, Messina 1.562 Siracusa 1.502, Agrigento 1.392, Caltanissetta 1.093, Ragusa 970, Trapani 488, Enna 133.

Sul fronte ospedaliero, sono 1.386 ricoverati, con 83 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 163, 20 casi in più rispetto a ieri. Gli attuali positivi sono 129.313 con un aumento di 10.673 casi. I guariti sono 2.523 mentre le 35 vittime comunicate oggi portano il totale dei decessi a 7.740. La Regione siciliana ha comunicato che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: 7 il 10 gennaio, 16 il 9 gennaio, 6 l'8 gennaio, uno il 6, uno il 5, uno il 2, uno il 27 dicembre, uno il 22 dicembre e uno il 10 novembre scorso.

IN ITALIA

Sono 220.532 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: si tratta di un numero mai registrato in Italia finora in un giorno. Ieri erano stati 101.762. Le vittime sono invece 294, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 227.

Sono 2.134.139 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 129.542 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 7.774.863 e i morti 139.559. I dimessi e i guariti sono invece 5.500.938, con un incremento di 90.456 rispetto a ieri.

Sono 1.375.514 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 612.821. Il tasso di positività è al 16%, stabile rispetto al 16,6% di ieri.

Sono 1.677 i pazienti in terapia intensiva, 71 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 185. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.067, ovvero 727 in più di ieri.