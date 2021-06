11 giugno, 69 morti Covid in Italia, 4 in Sicilia

Ragusa - Sono 1.901 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +2.079). Sale così ad almeno 4.241.760 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 69 (ieri sono stati +88), per un totale di 126.924 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.949.597 e 5.893 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +7.616). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 165.239, pari a -4.070 rispetto a ieri (-5.626 il giorno prima), in calo dal 6 aprile con l’unica eccezione del 2 maggio.

In Sicilia 4 morti oggi

Altri 273 nuovi positivi in Sicilia per il contagio da coronavirus su 13.367 tamponi processati, con una incidenza al 2,0%. La Regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Il dato non è molto diverso di quello di ieri (284). I dati sono come sempre contenuti nel bollettino del Ministero della Salute relativo alle ultime 24 ore. Le vittime sono state 4 e fanno salire il totale a 5.897. Il numero degli attuali positivi è di 6.864 con un decremento 497 casi. I guariti sono 766. Negli ospedali i ricoverati sono 375, 25 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 38, lo stesso numero rispetto al bollettino precedente.

I casi nelle singole province:

Palermo: 69.633 (37)

Catania: 59.696 (68)

Messina: 26.575 (26)

Siracusa: 16.470 (6)

Trapani: 13.930 (4)

Ragusa: 12.829 (73)

Agrigento: 11.880 (10)

Caltanissetta: 11.558 (7)

Enna: 6.323 (42).