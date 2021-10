11 ottobre, 34 morti Covid in Italia, 5 in Sicilia

Sono 231 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 12.558 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende all’1,8% ieri era al 2,5%. L’isola torna al primo posto nei contagi giornalieri, al secondo l’Emilia Romagna con 191 nuovi positivi. Gli attuali positivi sono 10.653 con una diminuzione di 95 casi. I guariti sono 321 mentre si registrano altre 5 vittime che portano il totale dei decessi a 6.897.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 387 i ricoverati, 9 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 42, uno in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 30 casi, Catania 97, Messina 3, Siracusa 20, Ragusa 12, Trapani 35, Caltanissetta 23, Agrigento 5, Enna 6.

In Italia

Sono 1.516 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 2.278), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 34 morti (ieri 27) che portano a 131.335 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 114.776 tamponi, con un tasso positività di 1,32%.

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi, che sono 2.688 (ieri 2.651), con un aumento di 37 rispetto a ieri mentre sono 374 i ricoverati in terapia intensiva (+10 rispetto a ieri), con 18 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.486.391 i guariti (+ 2.184 ) e 84.106 gli attualmente positivi (-702 ).