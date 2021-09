11 settembre, 57 morti Covid in Italia, in Sicilia sono 25

Il picco della terza ondata covid sembra rallentare anche in Sicilia, l’unica regione rimasta in giallo. I nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore sono infatti 770 (ieri erano stati 973). I morti sono 25 (ma si tratta però di un riallineamento dei dati) con un totale di vittime che sale così a 6.568. E’ quanto si evince dal bollettino covid dell’11 settembre del ministero della Salute.

Stabili i ricoveri, con leggerissime variazioni: i ricoverati sono complessivamente 907 (ieri erano 901), dei quali 801 in area medica (ieri erano 793) e 106 in terapia intensiva (erano 108) con 5 nuovi ingressi. I tamponi processati sono stati 18.441 (ieri 20.810) e così il tasso di positività passa dal 4,67 di ieri al 4,17 di oggi.

IN ITALIA. Sono 5.193 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.621. Sono invece 57 le vittime in un giorno, ieri erano state 62.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.601.749, i morti 129.885. I dimessi e i guariti sono invece 4.344.238, con un incremento di 5.997 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 127.626, con un calo di 863 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 333.741 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano

stati 286.028. Il tasso di positività è al 1,6%, in calo rispetto a ieri che del 2%.

Sono 547 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, uno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri,

secondo i dati del ministero della Salute, sono 40 (ieri erano 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.117, 47 in meno rispetto a ieri.