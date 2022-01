12 gennaio, 313 morti Covid in Italia, 25 sono in Sicilia

Aumentano ancora i ricoveri, sia in area medica che in terapia intensiva ma la pressione del virus appare stabile. Sono questi i numeri del bollettino covid del 12 gennaio diffuso dal ministero della Salute.

In Sicilia sono stati infatti diagnosticati 13.048 nuovi casi (ieri erano 13.231) con 62.875 tamponi processati (ieri erano 56.516) col tasso di positività che scende leggermente passando dal 23,4% di ieri al 20,7 di oggi.

Negli ospedali siciliani ci sono 1.441 persone ricoverate per covid (+55) delle quali 1.276 in area medica con sintomi (ieri erano 1.223) e 165 in terapia intensiva (erano 163) con 16 nuovi ingressi. I morti sono stati 25 e il numero delle vittime siciliane del virus sale così a 7.765. L’anno scorso, il 13 gennaio del 2021, i casi erano stati 1.913 con 40 morti.

NELLE PROVINCE. Palermo: 119.673 (3404). Catania: 118.270 (3300). Messina: 61.433 (1111). Siracusa: 40.913 (1441). Trapani: 33.586 (664). Agrigento: 31.663 (1047). Ragusa: 31.334 (894). Caltanissetta: 30.628 (952). Enna: 15.932 (235)

IN ITALIA. Sono 196.224 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 220.532. Le vittime sono invece 313 mentre ieri erano state 294. Si tratta del più alto numero di morti della quarta ondata. Sono 2.222.060 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 87.921 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 7.971.068 e i morti 139.872. I dimessi e i guariti sono invece 5.609.136, con un incremento di 108.198 rispetto a ieri. Rispetto al conteggio dei morti la Regione Toscana comunica che "l'elevato numero di decessi segnalati in data odierna è legato ad una verifica effettuata nell’ambito territoriale di Livorno che ha permesso di individuare 37 ulteriori pazienti con Covid deceduti nell’arco di 6 mesi, cioè dal 15 giugno al 6 gennaio, che non erano stati comunicati». Sono 1.190.567 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in

Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.375.514. Il tasso di positività è al 16,5%, stabile rispetto al 16% di ieri. Sono 1.669 i pazienti in terapia intensiva, 8 in meno in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 156. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.309, ovvero 242 in più di ieri.