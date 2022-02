12 morti Covid in Sicilia il 13 febbraio

Contagi da Covid ancora in diminuzione, ricoveri in calo e anche i decessi cominciano finalmente a ridursi. Questi in sintesi i dati di oggi sull'epidemia da coronavirus in Sicilia. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate nell'Isola 5.062 nuove infezioni da SARS-CoV-2 a fronte di 36.314 tamponi e sono state comunicate dalla Regione siciliana altre 12 vittime del virus. Ieri i nuovi casi erano stati 5.945 (su 38.308 tamponi) e i morti comunicati 42. Il tasso di positività scende al 13,9, ieri era al 15,5%.

A livello nazionale, nonostante i tanti segni meno, oggi la Sicilia risale al quarto posto in Italia per incremento dei nuovi casi dopo Lazio (+5.946), Campania (+5.615) e Lombardia (+.5247), tre regioni che comunque hanno processato più tamponi della nostra. Quindi i numeri si abbassano ma il virus circola ancora in maniera abbastanza consistente, anche se va detto che 403 casi comunicati oggi si riferiscono ai giorni scorsi.

A livello regionale, oggi è la provincia palermitana quella che fa registrare il maggior numero di nuovi positivi, seguita a stretto giro da quella etnea e da quella peloritano. Ecco la suddivisione dei 5.062 casi odierni provincia per provincia: Palermo: 1.178. Catania: 1.118. Messina: 994. Trapani: 651. Siracusa: 580. Ragusa: 359. Agrigento: 295. Caltanissetta: 206. Enna: 84.

Sul fronte ospedaliero, continua la decongestione dei reparti ordinari, mentre sono stabili i ricoveri in Rianimazione. Dei 260.006 siciliani attualmente positivi,258.597 si trovano in isolamento fiduciario, 1.294 sono ricoverati con sintomi da Covid in ospedale (ieri erano 1.308) e 115 sono ricoverati gravi in Terapia intensiva (esattamente come ieri) con 8 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 6). I dimessi o guariti nell'ultimo giorno sono tantissimi, ovvero 24.245 mentre con gli ultimi 12 morti, i decessi totali dall'inizio della pandemia sono arrivati a 9.036. La Regione siciliana ha reso noto che i 12 decessi comunicati oggi si sono verificati: 4 ieri e 8 l'altro ieri.

IN ITALIA

Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. Sono 51.959 i nuovi casi di coronavirus nel nostro Paese (ieri sono stati 62.231). Sale, così, ad almeno 12.105.675 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 191 (ieri sono stati 269), per un totale di 151.015 vittime da febbraio 2020. Per trovare un numero di decessi giornaliero sotto i 200 bisogna risalire allo scorso 9 gennaio.

Per il sesto giorno consecutivo le ospedalizzazioni registrano un segno meno: le terapie intensive scendono di 33 unità (ieri -42) con 66 ingressi del giorno, e sono 1.190 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 250 in meno (ieri -514), 16.060 in tutto. Gli attualmente positivi sono 1.638.673 mentre i morti da inizio pandemia sono 151.015.