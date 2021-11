12 novembre, 68 morti Covid in Italia, 7 sono in Sicilia

Sono stati 546 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. I morti sono stati invece 7 e il totale delle vittime del covid sale così a 7.085. I dati sono contenuti nel bollettino covid del 12 novembre del ministero della Salute.Dagli ospedali arrivano notizie contrastanti: sono in calo i ricoverati nelle aree mediche (ad oggi sono 308, ieri erano 321), ma sono in crescite le persone finite in rianimazione: sono 50 (ieri erano 47) con tre nuovi ingressi.

I tamponi processati sono stati 23.109 (ieri oltre 26mila) e il tasso di positività è stabile al 2,36% (ieri 2,3%). LE PROVINCE. Palermo: 85.652 casi complessivi (101 nuovi casi), Catania: 80.329 (162), Messina: 36.334 (124), Siracusa: 25.136 (47), Trapani: 20.396 (26), Ragusa: 20.077 (23), Caltanissetta: 18.306 (15), Agrigento: 17.964 (33), Enna: 9.619 (15)

IN ITALIA. Sono 8.516 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 8.569. Sono invece 68 le vittime in un giorno. Ieri erano state 67. Sono 110.659 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 3.739 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.843.957, i morti 132.686. I dimessi e i guariti sono invece 4.600.612, con un incremento di 4.715 rispetto a ieri.

Sono 498.935 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 595.812. Il tasso di positività è all’1,7%, in aumento rispetto all’1,4 di ieri. Sono invece 445 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 23 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 47 (ieri 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.525, ovvero 16 in più rispetto a ieri.