13 febbraio: in Sicilia 543 nuovi casi e 20 morti

Sono in tutto 543 i nuovi casi di covid in Sicilia riscontrati nelle ultime 24 ore. I morti sono stati 20 e il totale complessivo è salito così a 3.824. Sono i dati contenuti nel bollettino del 13 febbraio del ministero della Salute.

Se la curva del contagio sembra stabilizzarsi al ribasso (anche se ieri i nuovi casi erano stati 491), sono stabili ma in leggero calo anche i dati relativi ai ricoveri: nelle aree mediche ci sono infatti 1.043 persone (ieri erano 1.055), nelle rianimazioni ci sono 168 persone (ieri erano 169), e complessivamente in ospedale ci sono 1.211 persone (ieri erano 1.224). I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 860 e dunque cala anche il numero delle persone attualmente positive scende sotto quota 35 mila (34.970, dei quali 33.759 in isolamento domiciliare). Il numero dei tamponi processati è stato di 22.730 e il tasso di positività è dunque del 2,38%.

LE PROVINCE. Ecco la situazione nelle nove province siciliane:

Palermo: 40.772 casi complessivi dall'inizio della pandemia (132 nuovi casi)

Catania: 40.267 (197)

Messina: 19.103 (67)

Trapani: 10.422 (13)

Siracusa: 9.990 (38)

Ragusa: 8.134 (27)

Caltanissetta: 6.574 (29)

Agrigento: 5.756 (31)

Enna: 4.247 (9).