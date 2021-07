13 luglio, 20 morti Covid in Italia, 4 in Sicilia

Sono 1.534 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 888). Sale così ad almeno 4.273.693 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 20 (ieri sono stati 13), per un totale di 127.808 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.105.236 e 1.287 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 1.529). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 40.649, pari a +223 rispetto a ieri (-655 il giorno prima).

In Sicilia 174 nuovi casi e 4 morti

Sono stati 174 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 150). I morti sono stati invece 4 (ieri nessuno) e così il numero complessivo delle vittime siciliane sale a 5.996. E’ quanto si evince dal bollettino del 13 luglio del ministero della Salute. I guariti sono stati 110 e così il numero delle persone attualmente positive sale a 3.795 (+60) dei quali 3.636 in isolamento domiciliare. Le persone complessivamente ricoverate sono 159 (ieri erano 158) delle quali 20 in terapia intensiva con due nuovi ingressi (ieri erano in rianimazione erano 18 ) e in area medica 139 (ieri erano 140 ).

Il numero dei tamponi processati è stato di 15.499 (ieri 6.693 ) e così il tasso di positività passa al 1,12% rispetto al 2.24 % di ieri.