13 ottobre, 37 morti Covid in Italia, 6 sono in Sicilia

Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute sull'emergenza coronavirus, in Sicilia nelle ultime 24 ore sono state diagnosticati 304 nuovi contagi di Covid (a fronte di 17.276 tamponi) e sono state comunicate dalle autorità sanitarie altre 6 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 273 (su 13.879 tamponi) e i morti 12. L'incidenza scende all’1,8, ieri era al 2%.

La Sicilia resta tra le regioni italiane dove il virus circola maggiormente, oggi è terza in Italia per incremento dei nuovi casi dopo Veneto (348) e Lombardia (307).

Quasi la metà dei casi siciliani si concentra su Catania e la sua provincia. Ecco la suddivisione dei 304 nuovi casi provincia per provincia: Catania 127, Palermo 43, Siracusa 38, Agrigento 31, Ragusa 22, Messina 12, Caltanissetta 12, Enna 11, Trapani 8.

Gli attuali positivi in Sicilia oggi sono 9.289 (747 in meno di ieri), di cui 8.934 in isolamento domiciliare, 314 ricoverati in ospedale con sintomi (26 in meno di ieri), 41 ricoverati gravi in Terapia intensiva (2 in più di ieri) con 4 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri non c'erano stati nuovi ingressi di pazienti in Rianimazione).

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia sono arrivati a 302.466, le guarigioni sono state 286.262 (ben 1.045 i pazienti dimessi o dichiaragi guairiti dal Covid nele ultime 24 ore), mentre i morti con gli ultimi sei sono arrivati alla considerevole cifra di 6.915.

In Italia

Sono 2.772 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.494. Sono invece 37 le vittime

in un giorno, ieri erano stata 49.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 80.451, con un calo di 2.095 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.707.087, i morti 131.421. I dimessi e i guariti sono invece 4.495.215, con un incremento di 4.827 rispetto a ieri.

Sono 278.945 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 315.285. Il tasso di positività è all’1%, in lieve aumento rispetto allo 0,79% di ieri.

Sono 367 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 19 (ieri 21). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.552, rispetto a ieri sono 113 in meno.