13 settembre, 36 morti Covid in Italia, 8 sono in Sicilia

Ancora in calo i contagi da coronavirus in Sicilia. Dopo gli 885 casi comunicati ieri, secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nell'Isola nelle ultime 24 ore sono stati registrati "solo" 618 nuovi casi. Otto le vittime segnalate oggi contro le 12 di ieri.

Segnali quindi importanti di frenata della pandemia in Sicilia, regione che ormai da quasi due mesi fa i conti con numeri davvero scoraggianti ma che finalmente cominciano ad essere meno drammatici. La diminuzione di nuovi casi però coincide anche con un calo dei tamponi effettuati. Solo 12.307 infatti i test antigenici e molecolari processati dal sistema sanitario regionale nelle ultime 24 ore contro i 15.892 del giorno prima.

Resta alta perciò l'incidenza dei nuovi casi sui tamponi effettuati anche se scende al 5,0% rispetto al 5,7% di ieri (quella nazionale è al 2,3) . E la Sicilia resta ampiamente prima in Italia per circolazione del virus, oggi dopo l'Emilia Romagna che ha segnalato 470 nuovi casi e il Veneto 291.

In Sicilia invece è Catania la provincia che fa registrare il magior incremento di nuove infezioni da SARS-CoV-2. Ecco la distribuzione dei nuovi 618 casi provincia per provincia: Palermo 176, Catania 234, Messina 6, Siracusa 46, Ragusa 40, Trapani 37, Caltanissetta 53, Agrigento 13, Enna 13.

Gli attuali positivi sono 26.014 con un decremento di 176 casi. I guariti sono 786 mentre come detto si registrano altre 8 vittime che portano il totale dei decessi a 6.585.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 895 i ricoverati, 3 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 103, tre in meno rispetto a ieri.

In Italia

Sono 2.800 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.664. Sono invece 36 le vittime in un giorno, ieri erano state 34. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.609.205, i morti 129.955. I dimessi e i guariti sono invece 4.353.346, con un incremento di 4.186 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 125.904, con un calo di 1.430 casi nelle ultime 24 ore

Sono 563 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 4 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 35 (ieri erano 36). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.200, in aumento di 87 rispetto a ieri.

Sono 120.045 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 267.358. Il tasso di positività è come detto al 2,3%, in crescita rispetto all’1,7% di ieri.