14 giugno, 36 morti Covid in Italia, 7 in Sicilia

Sono 907 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +1.390). Sale così ad almeno 4.245.779 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 36 (ieri sono stati +26), per un totale di 127.038 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.960.951 e 3.394 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +7.616). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 157.790, pari a -2.523 rispetto a ieri (-2.096 il giorno prima).

7 morti in Sicilia

Sono stati 163 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 183). I morti sono stati 7 (ieri 5) e il totale delle vittime arriva così a 5.912. E’ quanto si evince dal bollettino del ministero della salute del 14 giugno. In ospedale ci sono al momento complessivamente 358 persone (ieri erano 357) delle quali 39 in rianimazione con nessun nuovo ingresso (ieri erano 47) e 319 in area medica (ieri erano 310). I guariti sono stati 154 e il numero delle persone attualmente positivi è di 6.631 delle quali 6.273 in isolamento domiciliare. I tamponi processati sono stati 9.911 (ieri erano stati 6.797) e così il tasso di positività è del 1,64% (ieri era del 2,69%).

LE PROVINCE. Ecco il dettaglio:

Palermo: 69.727 casi complessivi dall'inizio della pandemia (32 nuivi casi)

Catania: 59.767 (30)

Messina: 26.606 (21)

Siracusa: 16.515 (19)

Trapani: 13.956 (19)

Ragusa: 12.867 (31)

Agrigento: 11.936 (4)

Caltanissetta: 11.601 (15)

Enna: 6.365 (12)