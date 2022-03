14 morti Covid in Sicilia il 27 marzo

Resta stabile la curva del covid in Sicilia dove non c’è una crescita allarmante dei nuovi casi ma non c’è nemmeno il calo che forse potevamo sperare (e immaginare). E’ quanto emerge dal bollettino del 27 marzo diffuso dal ministero della Salute.

I nuovi casi sono stati 4.346 (ieri erano stati 5.491) ma con 31.260 tamponi processati (ieri erano stati quasi 37 mila) e il tasso di positività che comunque scende al 13,9% contro il 16,1% di ieri. I morti sono stati 14 e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a quota 9.987. L’anno scorso, il 27 marzo del 2021, i nuovi casi furono 890 con 23 morti.

In ospedale ci sono al momento 993 persone (+29) delle quali 928 in area medica (+26) e 65 in terapia intensiva (+3) con 6 nuovi ingressi. I guariti sono stati 4.909 e attualmente in Sicilia ci sono così 229.157 persone.

IN SICILIA.

Palermo: 227.589 casi complessivi (1425 nuovi casi)

Catania: 204.156 (676)

Messina: 130.126 (1075)

Siracusa: 87.516 (375)

Agrigento: 73.329 (503)

Trapani: 71.343 (456)

Ragusa: 70.860 (405)

Caltanissetta: 58.888 (307)

Enna: 27.963 (189).

IN ITALIA. Sono 59.555 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 73.357. Le vittime sono invece 82, in calo rispetto alle 118 di ieri. Sono 1.262.891 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 8.508 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 14.364.723 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 158.782. I dimessi e i guariti sono 12.943.050, con un incremento di 52.022 rispetto a ieri.

Sono 384.323 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 504.185. Il tasso di positività è al 15,5%, in crescita rispetto al 14,5% di ieri. Sono 464 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari

sono 9.181, ovvero 158 in più rispetto a ieri.