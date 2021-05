Sono 3.455 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +5.7534). I decessi odierni sono 140 (ieri sono stati +93), per un totale di 124.296 vittime da febbraio 2020. Mentre le persone guarite o dimesse sono 3.715.389complessivamente: 9.305 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +15.580). E gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 322.891, pari a -5.991 rispetto a ieri (4.159.122).

Il tasso di positività è pari al 2,9%: ieri era al 2,8%