15 dicembre, 129 morti in Italia, 12 sono in Sicilia

Sale il numero dei contagi, dei morti e dei ricoverati. E’ questo quanto emerge dai dati del bollettino del 15 dicembre sull’emergenza sanitaria.

In Sicilia i nuovi casi sono stati 1.404 (contro i 1.037 di ieri) con 31.618 tamponi processati (ieri erano 35.240) e il tasso di positività che schizza al 4,44% contro il 2,94% di ieri.

Sale anche il numero dei ricoverati: nelle aree mediche ci sono 449 persone (ieri erano 426) mentre nelle rianimazioni i pazienti sono 48 (come ieri) con 3 nuovi ingressi. Complessivamente negli ospedali per cause legate al covid ci sono 497 persone (fino a ieri erano 474). I morti sono stati 12 e il numero delle vittime siciliane del virus sale a 7.307.

In Sicilia non c'erano così tanti contagi dall'aprile scorso.

LE PROVINCE. Palermo: 89.451 casi complessivi (248 nuovi casi), Catania: 87.090 (290), Messina: 40.574 (352), Siracusa: 27.255 (93), Trapani: 22.322 (102), Ragusa: 20.893 (21), Caltanissetta: 19.746 (109), Agrigento: 19.546 (117), Enna: 10.172 (72).

IN ITALIA. Sono 23.195 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.677. Sono invece 129 le

vittime in un giorno, ieri erano state 120.

Sono 634.638 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 776.363. Il tasso di positività è al 3,6%, in aumento rispetto al 2,7 di ieri. Sono invece 870 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra

entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 84. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.309, ovvero 146 in più rispetto a ieri.

Superati i 300mila attualmente positivi in Italia: secondo i dati del ministero della salute sono 305.653, 8.259 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della

pandemia i casi totali sono 5.282.076, i morti 135.178. I dimessi e i guariti sono invece 4.841.245, con un incremento di 14.802 rispetto a ieri.