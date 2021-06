15 giugno, 63 morti Covid in Italia, 8 in Sicilia, prima per contagi

I nuovi casi di Covid in Italia risalgono sopra quota mille: oggi sono 1.255, a fronte dei 907 di ieri. Il numero di test, però, è decisamente superiore: sono 212.112 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 79.524 di ieri.; perciò il tasso di positività è oggi 0,6%, contro l'1,1% di ieri: il più basso di sempre.

Il numero di morti segnalato nelle ultime 24 ore è pari a 63 (ieri erano state 36), per un totale da inizio pandemia di 127.101. Continua a calare la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 132 in meno, contro i -77 di ieri (3.333 l'attuale totale), i pazienti in terapia intensiva 32 in meno (ieri -29), per un totale di 504, con 26 ingressi del giorno. La regione che segna il maggior numero di nuovi casi è anche oggi la Sicilia con +200 (ieri 163), seguita dalla Lombardia con *182 (ieri 102), dalla Puglia con +169 (ieri +47), quindi la Campania con +136 (ieri +80), dal Lazio con +118 (ieri +111).

8 morti oggi in Sicilia

Sono stati 200 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 163). I morti sono stati 8 (ieri 7) e il totale delle vittime arriva così a 5.920. E’ quanto si evince dal bollettino del ministero della salute del 15 giugno. In ospedale ci sono al momento complessivamente 343 persone (ieri erano 358) delle quali 34 in rianimazione (ieri erano 39) con 4 nuovi ingressi e 309 in area medica (ieri erano 319).

I guariti sono stati 456 e il numero delle persone attualmente positive è di 6.367 (-264) delle quali 6.024 in isolamento domiciliare. I tamponi processati sono stati 15.260 (ieri erano stati 9.911 ) e così il tasso di positività è del 1,31% (ieri era del 1,64%).

LE PROVINCE. Resta Catania la provincia con più casi in Sicilia. Ecco il dettaglio:

Palermo: 69.808 casi dall'inizio della pandemia (20 nuovi casi)

Catania: 59.897 (80)

Messina: 26.618 (1)

Siracusa: 16.536 (11)

Trapani: 13.972 (15)

Ragusa: 12.893 (10)

Agrigento: 11.966 (28)

Caltanissetta: 11.637 (24)

Enna: 6.376 (11)