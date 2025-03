15 minuti a sirene spiegate dentro Catania per scortare organi vitali da trapiantare

Catania - I carabinieri di Catania hanno attraversato a sirene spiegate le strade della città dopo aver ricevuto la richiesta urgente dai medici dell’ospedale Garibaldi Nesima di scortare un mezzo sanitario che doveva trasportare alcuni organi vitali, appena espiantati a un donatore, nella piazzola di decollo dell’elisoccorso dell’ospedale Cannizzaro. I medici che hanno espiantato gli organi li hanno collocati in appositi contenitori refrigerati e caricati sul mezzo sanitario, che è stato poi agganciato e scortato dai militari.

Il convoglio, dunque, ha visto in testa i carabinieri, che hanno fatto da apripista lungo le strade della città, particolarmente trafficate, consapevoli che ogni minuto perso avrebbe potuto essere fatale per chi, nel frattempo, era in attesa del trapianto. In meno di 15 minuti, il prezioso carico è giunto a destinazione: ad attenderlo sulla pista c’era l’elicottero, pronto a decollare per dirigersi in altri ospedali della regione.