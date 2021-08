16 agosto, 24 morti Covid in Italia, di cui 7 in Sicilia

Sono 3.674 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 5.664). Sale così ad almeno 4.444.338 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 24 (ieri sono stati 19), per un totale di 128.456 da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.187.186, ovvero 3.477 rispetto a ieri (il giorno prima sono state 3.580). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 128.696 pari a 168 in più (+2.062 il giorno prima).

In Sicilia 7 morti

Sono stati registrati 881 nuovi casi nell'arco delle ultime 24 ore. È quello che dicono i dati diffusi quotidianamente dal ministero della Salute in base alle comunicazioni delle regioni. La Sicilia resta saldamente al primo posto per numero di infezioni: attualmente sono 18.733 le persone positive al virus.

L’incidenza sale ancora all’11%, ieri era al 10%. L’isola resta al primo posto per numeri di contagi giornalieri. Gli attuali positivi sono 18.733 con un aumento di altri 697 casi. I guariti sono 177 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre sette vittime e il totale dei decessi sale a 6.148. Sul fronte ospedaliero sono adesso 654 i ricoverati, 48 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 71 i ricoverati tre in più rispetto a ieri.

Di seguito il dettaglio delle province, con il numero dei casi e l'incremento giornaliero: Palermo: 74.760 (184), Catania: 64.561 (181), Messina: 28.343 (95), Siracusa: 18.401 (82), Ragusa: 16.483 (261), Trapani: 16.105 (39), Caltanissetta: 15.231 (4), Agrigento: 14.891 (3), Enna: 7.577 (32)