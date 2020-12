1612 positivi nel ragusano. Un morto

Ragusa - In provincia di Ragusa sono 1.612 i positivi al Covid, tra cui 1.512 in isolamento domiciliare, 14 in Rsa e 86 i ricoverati in ospedale. Ma c’è un decesso. I dati per Comune: Acate 80, Chiaramonte Gulfi 36, Comiso 244, Giarratana 11, Ispica 17, Modica 193, Monterosso Almo 22, Pozzallo 73, Ragusa 290, Santa Croce Camerina 16, Scicli 68, Vittoria 456. 16 da fuori provincia. Il numero dei guariti dall’inizio della pandemia è di 3.337 Per quanto riguarda il numero dei tamponi:67.745 sono i molecolari, 17.307 i sierologici e 50.931 i test rapidi, per un totale di 135.983.