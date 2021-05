164 morti Covid in Italia il 20 maggio

Sono 5.741 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +5.506). Sale così ad almeno 4.178.261 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 164 (ieri sono stati +149), per un totale di 124.810 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.753.965 e 12.816 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +13.929).

Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 299.486, pari a -7.244* rispetto a ieri (-8.578 il giorno prima), in calo dal 6 aprile con l’unica eccezione del 2 maggio. Ecco che gli attuali positivi totali scendono sotto la soglia di 300 mila dopo sette mesi al di sopra di questo valore: infatti, per vedere un dato simile bisogna andare indietro alla fine di ottobre (di preciso al 29 ottobre), quando però la curva era in salita, non in decrescita come è adesso. Neanche tra la seconda e la terza ondata sono stati registrati meno di 300 mila attuali positivi.