Covid, 1692 contagi in Sicilia, 40 morti. 80 casi a Ragusa

Il numero dei nuovi contagi da coronavirus raggiunge una quota mai toccata prima d'ora: 1.692 nuovi casi tra ieri e oggi, scoperti grazie a 9.455 tamponi processati. Il dato emerge dal report del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanita'.

Nelle ultime 24 ore nell'isola si sono registrati anche 40 decessi e 302 guarigioni. Al momento il computo complessivo dei contagiati e' di 24.914. Salgono i ricoveri in via ordinaria: ieri erano 1.376, oggi 1.391.

In leggero aumento anche i posti di terapia intensiva e sub intensiva occupati: si e' passati dai 202 di ieri ai 205 di oggi.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 393, Catania 373, Trapani 317, Agrigento 135. Siracusa 114, Enna 112, Messina 105, Ragusa 80, Caltanissetta 63.