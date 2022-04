17 morti Covid il 3 aprile in Sicilia

Secondo i dati del ministero della Salute, in Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 3.435 nuovi casi (ieri erano 4.952) di Covid (su 30.183 tamponi effettuati), 17 i morti (ieri le vittime erano state 16). In totale gli attuali positivi sono 187.062 (+827), mentre le persone ricoverate con sintomi sono 977, di cui 65 in Terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 186.020 pazienti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 793.966 (+4013). L'indice di positività scende all'11,3%. (ieri era al 16,6%). La Sicilia è all'ottavo posto nella classifica nazionale per numero di casi.

Ecco il quadro dei contagi per provincia con il totale e l'incremento dei casi. In testa c'è Messina: Palermo: 237.432 (1045). Catania: 209.692 (618). Messina: 138.153 (1510). Siracusa: 90.402 (294). Agrigento: 76.890 (331). Trapani: 74.976 (512). Ragusa: 73.435 (269). Caltanissetta: 61.105 (206). Enna: 29.080 (72)

Sono 53.588 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 70.803) a fronte di 364.182 tamponi effettuati su un totale di 202.264.141 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 118 i decessi (ieri 129) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 159.784. Con quelli di oggi diventano 14.845.815 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.284.016 (+6405), 1.273.510 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 10.017 di cui 489 in Terapia intensiva.