17 Tesla a fuoco di notte nella concessionaria

Roma - Giallo a Roma: 17 Tesla sono andate distrutte in un incendio divampato poco prima dell'alba di oggi in una concessionaria in zona Est. Alle 4:30 circa, i vigili del fuoco di Roma sono sono intervenuti nella concessionaria Tesla di via Serracapriola a Torrenova per domare l'incendio che stava divorando le 17 costose autovetture elettriche.

Il rogo ha parzialmente coinvolto anche il capannone dove erano parcheggiate altre autovetture. Non si registrano persone coinvolte. Si indaga, però, sulle cause che hanno scatenato il rogo notturno.

Sono dunque 17 le Tesla andate distrutte o seriamente danneggiate nell'incendio divampato all'alba. Le macchine elettriche erano all'interno di un autoconcessionario quando sono state avvolte dalle fiamme. L'allarme lanciato alle 4:30 circa ha fatto arrivare sul posto a Torrenova, nel quadrante est della Capitale, le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti della Rustica, Frascati con al seguito due Autobotti, il Carro autoprotettori. Nessuna persona sembra essere rimasta ferita ma le fiamme hanno interessato parzialmente la struttura in cui erano parcheggiate le autovetture. Sul posto le forze dell'ordine gli agenti della polizia di Roma.