17 Tesla incendiate in un autosalone a Roma, pista anarchica. Elon Musk: "È terrorismo"

Roma - Giallo a Torre Angela. Diciassette Tesla sono state distrutte da un incendio che non si esclude doloso in un concessionario in via Serracapriola. Nella notte i vigili del fuoco sono accorsi in forze per spegnere le fiamme: le vetture elettriche bruciate si trovavano in parte parcheggiate sotto una tettoia all'interno del cortile del concessionario, in una zona dove ci sono capannoni industriali e abitazioni. Non si esclude che le fiamme siano state appiccate da qualcuno e fra le ipotesi c'è anche quella di un attacco anarchico. Sul posto agenti della polizia scientifica per i rilievi e della Digos. Solo qualche settimana fa il rogo al commissariato di Albano, con decine di auto della polizia distrutte, e prima ancora, a Castel Gandolfo, quello di vetture dei carabinieri nella caserma dell'Arma di zona, spento prima che potesse propagarsi.

Potrebbero essere visionati al più presto i filmati della videosorveglianza del concessionario per capire se qualcuno sia riuscito a introdursi nel parcheggio per appiccare le fiamme. Nelle prossime ore saranno sentiti i titolari della ditta che si occupa della vendita delle vetture Tesla. Da capire se siano entrati in funzione sistemi di allarme oppure se siano stati disattivati da chi potrebbe poi aver appiccato il fuoco alle auto parcheggiate.

In serata Elon Musk su X è intervenuto in risposta a un post asserendo: «È terrorismo».