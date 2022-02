18 morti Covid in Sicilia il 21 febbraio

La domenica, come di consueto, è sempre più basso il numero dei tamponi processati dal sistema sanitario e questo si traduce spesso in un calo dei contagi, calo a cui assistiamo anche oggi, anche se in termini assoluti la Sicilia è seconda in Italia per nuovi casi. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate nell'Isola 2.466 nuove infezioni da SARS-CoV-2 su 17.804 tamponi e sono state comunicate dalla Regione siciliana altre 18 vittime del virus. Ieri i nuovi casi erano stati 4.468 (su 37.623 tamponi) e i morti comunicati 10.

A livello nazionale, come detto, oggi la Sicilia si trova al secondo posto in Italia per incremento dei nuovi casi dopo il Lazio (+3.121) che però ha eseguito il doppio dei tamponi fatti in Sicilia. La tendenza comunque è alla diminuzione delle infezioni e all'alentamento della pressione sugli ospedali.

A livello regionale, è sempre la provincia palermitana quella che fa registrare il maggior incremento di nuovi casi seguita da quella etnea. Ecco la suddivisione dei 2.466 casi odierni provincia per provincia: Palermo 741. Catania 479. Messina 355. Siracusa 243. Trapani 212. Agrigento 170. Ragusa 167. Enna 96. Caltanissetta 89

Sul fronte ospedaliero, scendono ancora ricoveri in area medica e scendono anche quelli in Rianimazione. Dei 246.666 siciliani attualmente positivi, 245.410 si trovano in isolamento fiduciario, 1.162 sono ricoverati con sintomi da Covid in ospedale (-17 rispetto a ieri) e 94 sono ricoverati gravi in Terapia intensiva (+6 rispetto a ieri) con 0 ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 6). I dimessi o guariti nell'ultimo giorno sono tanti, ovvero 3.390 mentre con gli ultimi 18 morti, i decessi totali dall'inizio della pandemia sono arrivati a 9.281. La Regione siciliana ha reso noto che i 18 decessi comunicati oggi si sono verificati: 1 oggi, 2 ieri, 11 l'altro ieri, 2 il 18 febbraio, uno il 17 e uno il 16.

IN ITALIA

Sono 24.408 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 42.081. Le vittime sono invece 201 (ieri erano state 141). Sono 12.494.459 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.321.971, in calo di 26.376 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 153.190. I dimessi ed i guariti sono 11.019.298, con un incremento di 50.659 rispetto a ieri.

Sono 231.766 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 372.776. Il tasso di positività è all’10,5%, in calo rispetto al 11,3% di ieri.

Sono invece 928 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 55. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.375, ovvero 91 in più rispetto a ieri.