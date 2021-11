18 novembre 69 morti Covid in Italia, 9 sono in Sicilia

Rimangono stabili i contagi da coronavirus in Sicilia. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nell'Isola nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate 501 nuove infezioni da SARS-CoV-2 a fronte di 26.307 tamponi processati dal sistema sanitario regionale. E sono stati comunicati purtroppo altri 9 decessi. Ieri i nuovi casi erano stati 491 (su 26.376 tamponi) e le vittime 7. L’incidenza resta all’1,9% come ieri. Sono 7.125 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza pandemica.

A livello nazionale, oggi la Sicilia è ottava in Italia per incremento dei contagi dopo Lombardia (+1.705), Veneto (+1.603), Lazio (+1.089), Campania (+1037), Emilia Romagna (+929), Friuli Venezia Giulia (+615) e Piemonte (+566).

A livello regionale invece è sempre Catania la provincia che fa registrare il maggior numero di focolai attivi e di conseguenza di nuove infezioni. Ecco la distribuzione provincia per provincia dei nuovi 501 casi: Catania 153, Messina 133, Palermo 74, Siracusa 42, Trapani 35, Agrigento 30, Ragusa 21, Enna 16, Caltanissetta 11.

Sul fronte ospedaliero la situazione resta pressoché invariata. Attualmente in Sicilia ci sono 9.734 persone positive al Covid-19 (+121 rispetto a ieri nel saldo tra nuovi contagi, guarigioni, dimissioni e decessi), di cui 9.346 in isolamento domiciliare, 345 ricoverati in ospedale con sintomi (-6 rispetto a ieri), 43 ricoverati gravi in Terapia Intensiva (stabile rispetto a ieri) con 2 nuovi ingressi (ieri erano stati 3).

IN ITALIA

Sono 10.638 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 10.172. Sono invece 69 le vittime in un giorno. Ieri erano state 72. Sono 132.513 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 5.428 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.893.887, i morti 133.034. I dimessi e i guariti sono invece 4.628.340, con un incremento di 5.148 rispetto a ieri.

Sono 625.774 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Itali. Ieri erano stati 537.765. Il tasso di positività è all’1,7%, in leggero calo rispetto all’1,9% registrato ieri.

Sono invece 503 (ieri 486) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 17 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 55. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.088 (ieri 4.060), ovvero 28 in più rispetto a ieri.