19 dicembre, 10 morti Covid in Sicilia, in totale in Italia 97 decessi

Casi più o meno in crescita costante ma ricoveri in marcato aumento. Sono questi gli elementi più importanti che emergono dal bollettino covid del 19 dicembre del ministero della Salute.

I nuovi casi diagnoticati nelle ultime 24 ore sono stati infatti 1.212 contro i 1.368 di ieri, ma con un numero di tamponi processati leggermente inferiore (oggi 26.781, ieri 30.836) e infatti il tasso di positività è sostanzialmente stabile (oggi 4,5%, ieri 4,4%).

Preoccupa invece la crescita dei ricoveri: complessivamente in ospedale ci sono 575 persone (ieri erano 549) delle quali 514 in area medica con sintomi (ieri erano 494) e 61 in terapia intensiva (ieri erano 55) con 7 nuovi ingressi. I morti sono stati invece 10 e il numero complessivo delle vittime siciliane del virus sale a 7.349.

LE PROVINCE. Questa la situazione nei territori. Palermo: 90.385 casi complessivi (194 nuovi contagi), Catania: 88.339 (274), Messina: 41.659 (242), Siracusa: 27.713 (125), Trapani: 22.969 (206), Ragusa: 21.144 (61), Caltanissetta: 20.200 (107), Agrigento: 19.818 (28), Enna: 10.319 (24).

In Italia

Sono 24.259 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 28.064, qui il bollettino). Sale così ad almeno 5.389.155 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 97 (ieri sono stati 123), per un totale di 135.641 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.891.239 e 9.403 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 12.430). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 362.275, pari a +14.803 rispetto a ieri (+15.504 il giorno prima).