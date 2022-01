19 gennaio, 227 morti Covid in Italia, in Sicilia sono 23

Cresce ancora la pressione sugli ospedali siciliani per via della quarta ondata del covid. I nuovi contagi – ma si tratta ormai di un dato molto relativo – sono stati dimezzati come numero assoluto, ma anche perché i tamponi processati sono – come accade ogni lunedì su un dato di domenica – circa la metà. E’ quanto emerge dal bollettino del 10 gennaio del ministero della Salute.

I nuovi casi sono stati 7.803 (ieri 12.949) con 31.786 tamponi processati (ieri 50.910) e infatti il tasso di positività resta sostanzialmente invariato e dal 25,4% di ieri passa al 24,2% di oggi.

Negli ospedali ci sono 1.303 persone (ieri erano 1.261) delle quali 1.160 in area medica (ieri 1.123) e 143 in terapia intensiva (ieri erano 138) con ben 15 nuovi ingressi. I morti sono stati 23 e il numero delle vittime siciliane del virus sale così a 7.705.

L’anno scorso, al 10 gennaio del 2021, in Sicilia si erano registrati 1.743 nuovi contagi e 33 morti: in quarto dei contagi, ma molti più morti perché la campagna vaccinale ha diminuito il tasso di mortalità tra i contagiati.

LE PROVINCE. Palermo: 112.886 casi complessivi (1096 nuovi casi). Catania: 112.262 (1483). Messina: 58.760 (1438). Siracusa: 37.970 (667). Trapani: 32.434 (1117). Ragusa: 29.470 (612). Agrigento: 29.224 (819). Caltanissetta: 28.583 (353). Enna: 15.564 (218)

IN ITALIA. Sono 101.762 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 155.659. Le vittime sono invece 227, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 157. Sono 2.004.597 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 60.618 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 7.554.344 e i morti 139.265. I dimessi e i guariti sono invece 5.410.482, con un incremento di 56.560 rispetto a ieri.

Sono 612.821 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 993.201. Il tasso di positività è al 16,6%, in lieve aumento rispetto al 15,7% di ieri. Sono 1.606 i pazienti in terapia intensiva, 11 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 114. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.340, ovvero 693 in più di ieri.