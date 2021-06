19 giugno, 28 morti Covid in Italia, 5 in Sicilia

Sono 1.197 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +1.147). Sale così ad almeno 4.252.095 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 28 (ieri sono stati 35), per un totale di 127.253 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.035.692 e 4.087 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 7.648). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 89.150, pari a -2.922 rispetto a ieri (-6.536 il giorno prima).

5 morti in Sicilia

Sono stati 183 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 170). I morti sono stati invece 5 (ieri 3) e il totale delle vittime siciliane del virus è di 5.936.

E’ quanto si evince dal bollettino del 19 giugno covid 19 del ministero della Salute.

Il numero delle persone ricoverate in ospedale è di 268 (ieri erano 289 ) delle quali 28 in terapia intensiva (ieri erano 30, ma ci sono 4 nuovi ingressi) e 240 in area medica (ieri erano 259).

I guariti sono stati 265 e così il numero delle persone attualmente positive in Sicilia è di 5.615 (-87) delle quali 5.347 in isolamento domiciliare.

Il numero dei tamponi processati è stato di 13.525 (ieri 14.208) e così il tasso di positività è sostanzialmente si attesta sul 1,35 (ieri era del 1,19 %).

LE PROVINCE. Il primato dei nuovi casi in Sicilia stavolta è della provincia di Ragusa. Ecco il dettaglio:

Palermo: 69.919 casi complessivi dall'inizio della pandemia (11 nuovi casi)

Catania: 60.056 (27)

Messina: 26.672 (20)

Siracusa: 16.588 (9)

Trapani: 14.027 (29)

Ragusa: 12.975 (30)

Agrigento: 12.044 (19)

Caltanissetta: 11.742 (27)

Enna: 6.429 (11).