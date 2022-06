19enne precipita per 30 metri dal Bastione di Alcamo: è in fin di vita

Alcamo, Tp - Volo di 30 metri per un 19enne che adesso lotta tra la vita e la morte: è accaduto ieri notte intorno alle 23 ad Alcamo, nel trapanese. Il ragazzo, ricoverato in prognosi riservata con diverse lesioni interne dopo essersi schiantato su alcuni massi, è precipitato dal Bastione di piazza Bagolino (foto), che si affaccia sulla sottostante villa di proprietà comunale. Per la gravità delle ferite è stato trasferito all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Secondo quanto emerso, la vittima si trovava al bastione in compagnia di una comitiva di coetanei: un’area luogo di ritrovo per molti giovani. Sarebbero stati gli stessi amici che erano con lui a chiamare il 118, giunto sul posto carabinieri e polizia. Sull’episodio indagano i militari, che devono ancora capire come sia stato possibile che il 19enne sia finito giù: se si sia trattato di un gesto volontario o di una disgrazia durante un qualche "gioco".