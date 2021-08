19enne ragusano scippato a Rimini, preso lo scippatore

Ragusa - Un 19enne originario del Bresciano stava percorrendo in bici il lungomare di Riccione insieme ad un amico quando sono stati avvicinati da un gruppo di circa 10 persone. Con la scusa di chiedere una sigaretta, un ragazzo del gruppo repentinamente gli ha rubato il portafoglio dal cestino della bici, impossessandosi delle banconote presenti che consegnava ad uno dei suoi complici.

La vittima ha cercato di rientrare in possesso del portafoglio, ma il ladro ha iniziato a proferire nei suoi confronti minacce, spintonandolo con dei pugni. Mentre il gruppetto di malviventi si stava dando alla fuga, personale del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, aggregato presso la Questura di Rimini, è subito intervenuto in soccorso della vittima. I poliziotti hanno cominciato ad inseguire i delinquenti, riuscendo a fermare poco dopo l'autore del furto del portafoglio. I restanti complici hanno fatto perdere le proprie tracce.

Addosso al rapinatore è stata rivenuta una catenina d'oro con il moschettone rotto, di cui il ragazzo ha dichiarato di non esserne proprietario. Da controlli effettuati è emerso che il proprietario della catenina, un 19enne originario di Ragusa, ne aveva poco prima subìto il furto con strappo, nello stesso lungomare, e sporto denuncia. Il ragazzo, un marocchino di 17 anni, è stato arrestato per rapina aggravata in concorso e denunciato per ricettazione. Verrà oggi portato in una struttura minorile.