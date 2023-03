2 aerei militari si scontrano in volo e precipitano: uno finisce su palazzi

Guidonia - Tragedia a a Guidonia, dove due aerei di addestramento militari si sono scontrati e sono precipitati intorno alle 11.50 di martedì mattina. Uno è caduto in un campo, in zona laghetto San Giovanni, in un campo in prossimità di un distributore Tiber (dove infatti si è creata una lunga coda), l'altro si è schiantato su dei palazzi in via Casal Bianco. Due dei piloti sarebbero morti.