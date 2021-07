2 luglio, 28 morti in Italia, 5 in Sicilia

Sono 794 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +882). Sale così ad almeno 4.261.582 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 28 (ieri sono stati 21), per un totale di 127.615 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.086.188 e 2.345 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 1.941). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 47.779, sotto quota 50 mila da ieri, pari a -1.579 rispetto a ieri (-1.083 il giorno prima).

5 morti in Sicilia

Sono 115 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 13.481 tamponi processati, con una incidenza che scende a 0,8% ieri era all'1,3%. La Regione scende oggi al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia. Le vittime di oggi sono 5 e portano il totale dei morti resta 5.979. Il numero degli attuali positivi è di 3.725 con una diminuzione di 160 casi. I guariti sono 270. Negli ospedali i ricoverati sono 173, 4 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 19, uno in più rispetto a ieri. La situazione nelle province a Palermo 10 i nuovi casi, Catania 22, Messina 2, Siracusa 2, Trapani 24, Ragusa 31, Agrigento 4, Caltanissetta 15, Enna 5.