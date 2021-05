20 morti Covid il 27 maggio in Sicilia

Ragusa - Sono stati 383 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 375 ). I morti sono stati invece 20 (anche ieri erano stati 20 ) e così il numero complessivo delle vittime del virus sale a quota 5.798. E' quanto si evince dal bollettino covid del 27 maggio del ministero della Salute.

Complessivamente in ospedale ci sono persone 616 (ieri erano 639), delle quali 81 in rianimazione (ieri erano 86 ) e 535 in area medica (ieri 553).

I guariti sono stati 738 e dunque al momento in Sicilia ci sono 11.340 positivi (-375 ) dei quali 10.724 in isolamento domiciliare.

I tamponi processati sono stati 18.104 (ieri 20.628) e dunque il tasso di positività si attesta sul 2,11% (ieri 1,81%).

LE PROVINCE. Resta Catania il territorio con il maggior numero di nuovi contagi. Ecco il dettaglio

Palermo: 68.853 casi cmplessivi dall'inizio della pandemia (59 nuovi casi)

Catania: 58.058 (117)

Messina: 26.165 (46)

Siracusa: 16.113 (37)

Trapani: 13.705 (34)

Ragusa: 12.447 (15)

Agrigento: 11.497 (40)

Caltanissetta: 11.428 (18)

Enna: 6.134 (17)