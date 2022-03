20 morti Covid il 31 marzo in Sicilia

In leggera discesa rispetto a ieri il contagio da Covid in Sicilia. Sono stati 3.909 gli ulteriori casi di positivi registrati nelle ultime 24 ore dal Ministero della Sanità. Venti le altre vittime.

I casi nelle singole province dell'Isola: Palermo: 232.934 (1165). Catania: 207.079 (814). Messina: 134.573 (1102). Siracusa: 89.078 (425). Agrigento: 75.327 (477). Trapani: 73.431 (481). Ragusa: 72.304 (311). Caltanissetta: 60.083 (220). Enna: 28.481 (104).

IN ITALIA: Sono 73.195 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 77.621. Le vittime sono invece 159, in calo rispetto alle 170 di ieri.

Sono 486.813 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 524.899. Il tasso di positività è al 15%, stabile rispetto al 14,8% di ieri. Sono 468 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 46. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.898, ovvero 27 in più rispetto a ieri.