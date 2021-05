201 morti Covid il 18 maggio in Italia

Sono 4.452 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +3.455). Sale così ad almeno 4.167.025 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 201 (ieri sono stati +140), per un totale di 124.497 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.727.220 e 11.831 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +9.305). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 315.308, pari a -7.583* rispetto a ieri (-5.991 il giorno prima), in calo dal 6 aprile con l’unica eccezione del 2 maggio.

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 262.864, ovvero 143.940 in più rispetto a ieri quando erano stati 118.924. Mentre il tasso di positività è 1,7% (l’approssimazione di 1,69%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, più di 1, quasi 2 sono risultati positivi; ieri era 2,9%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. Succede sempre il martedì per effetto del maggior numero di tamponi. Comunque sotto quota 5 mila per il secondo giorno di fila con un rapporto di casi su test che scende all'1,7% dal 2,9% precedente ed è il più basso da quando il 15 gennaio sono stati introdotti i test rapidi (un paragone con le percentuale prima di questa data non si può fare perché il calcolo è cambiato da allora). Dal confronto con lo scorso martedì (11 maggio), quando sono stati registrati + 6.946 casi con un tasso di positività del 2,4%, si vede che il trend della curva si mantiene in discesa. Da notare che la scorsa settimana il minor numero di nuovi contagi, segnato lunedì 10 maggio, è stato di +5.080 casi e oggi siamo al di sotto di questo valore.